Emma Watson compie 34 anni: perché la star di Harry Potter si è ritirata?

Emma Watson ha conosciuto pro e contro del successo mondiale da giovanissima: l'attrice britannica aveva appena 11 anni quando fece il suo esordio sul grande schermo con Harry Potter e la Pietra Filosofale, ritrovandosi lanciatissima verso una carriera che in molti prevedevano già brillante e duratura.

Recentemente attaccata da J.K. Rowling insieme a Daniel Radcliffe per aver preso le distanze dalle controverse dichiarazioni della scrittrice, Watson (che oggi spegne 34 candeline) ha però deciso qualche tempo fa di sorprendere tutti annunciando all'improvviso il suo ritiro dal mondo della recitazione. Ma quali sono stati i motivi che hanno spinto l'attrice a dire basta così presto?

Reduce da successi come Piccole Donne e La Bella e la Bestia, l'attrice ha più volte spiegato di non riuscire più a essere felice a Hollywood: "Mi sono sentita un po' in gabbia" sono state le parole con cui Watson ha commentato le sensazioni provate durante gli ultimi anni trascorsi a lavorare nel mondo del cinema.

Watson ha comunque successivamente dichiarato di sentirsi decisamente più serena dopo il ritiro, lasciando intendere di non avere particolare voglia di fare passi indietro al momento. Sarà un addio definitivo o solo un arrivederci? Noi, ovviamente, speriamo che l'ex-Hermione Granger trovi prima o poi la voglia e gli stimoli giusti per tornare sul grande schermo!

