Emma Watson, il commovente messaggio della star di Harry Potter per George Floyd

Gli Stati Uniti stanno attraversando ore concitate, con numerose rivolte popolari che hanno preso piede in varie metropoli dopo la morte di George Floyd: tra le numerose star che hanno parlato della questione sui social c'è anche Emma Watson, co-protagonista del franchise di Harry Potter.

Dopo aver postato tre foto completamente nere una dopo l'altra, la star ha condiviso un'opera d'arte del Dr. Fahamu Pecou tramite la quale ha spiegato il suo silenzio.

"Ho voluto bloccare ogni pubblicazione fino alla fine di #blackouttuesday nel Regno Unito", ha scritto. "L'opera d'arte del mio brillante caro amico @fahamupecou intitolata 'White Lies, Subtleties, Micro-Aggressions e Other Choking Hazards', B R O K E N O P E N poesia + testo della serie BLACK MATTER LIVES) del Dr. Fahamu Pecou."

La Watson ha poi condiviso l'intera poesia, che potete trovare in calce all'articolo, e in seguito ha anche citato lo stesso Pecou, ​​aggiungendo: "Non possiamo essere spezzati. Non ci spezziamo. Per troppo tempo abbiamo avuto paura che la loro violenza ci avrebbe portato alla fine. Ma siamo ancora qui. Loro hanno preso alcuni di noi, ma tutti sono tornati indietro. Non se ne sono mai andati. Dì i loro nomi #AhmaudArbery #BreonnaTaylor #GeorgeFloyd. Sono con te".

Sempre sul suo profilo, l'attrice ha aggiunto: "C'è così tanto razzismo, sia nel nostro passato che nel presente, al punto che non lo riconosciamo più. La supremazia bianca è un sistema di gerarchia e dominio, di sfruttamento e di oppressione, che è ancora strettamente legato alla nostra società. Come bianca ne ho beneficiato."

Per altri approfondimenti leggete il messaggio di Arnold Schwarzenegger e le parole di Superman condivise da Henry Cavill per supportare il movimento Black Lives Matter.