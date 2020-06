Emma Watson e Black Lives Matter: tutti i documentari sul razzismo consigliati dalla star

Dopo aver condiviso un commovente messaggio per la morte di George Floyd, in solidarietà con il movimento Black Lives Matter le proteste che stanno avvenendo in questi giorni negli USA e nel resto del mondo, Emma Watson ha ora consigliato una lista di documentari da vedere per informarsi sul razzismo.

"Oltre alla lettura, ecco degli incredibili documentari che affrontano il tema dalla giustizia razziale" ha scritto su Instagram la star di Harry Potter, che ha per stilare la lista ha consultato diversi siti tra cui Buzfeed e Digital Spy.

Ecco tutti i titoli consigliati dall'attrice:

13th ⁣

The Central Park Five⁣

The Hard Stop⁣

St. Louis Superman ⁣

3 1/2 Minutes, Ten Bullets⁣

Unarmed Black Male ⁣

Strong Island ⁣

Black Sheep⁣

I am Not Your Negro⁣

Frantz Fanon: Black Skin, White Mask⁣

The Stuart Hall Project⁣

The Black Panthers: Vanguard of the Revolution⁣

LA 92⁣

Generation Revolution⁣

Two Towns of Jasper⁣

American Denial⁣

Always in Season⁣

Eyes on the Prize⁣

Banished⁣

Reconstruction: America After the Civil War ⁣

Slavery by Another Name⁣

The Death and Life of Marsha P Johnson⁣

Just Mercy⁣

Injustice⁣

Netflix Explained: The Racial Wealth⁣

Black and Scottish

Alcuni di questi, come LA 92 e 13th (conosciuto in Italia come "XIII emendamento") di Ana DuVernay, sono disponibili su Netflix e altri servizi streaming. Per altri approfondimenti sull'argomento, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale sui 5 film recenti da vedere contro il razzismo.