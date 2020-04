Emma Watson accettò Noi Siamo Infinito perché le fu promessa 'l'estate della sua vita'

Era un'Emma Watson da poco reduce da un decennio passato nei panni di Hermione Granger quella che nel 2012 partecipò come co-protagonista a Noi Siamo Infinito, suo secondo lungometraggio al di fuori del mondo di Harry Potter (il primo fu Marilyn, nel 2011). Ma cosa la spinse a credere nel progetto?

A quanto pare fu fondamentale l'approccio che ebbe con la giovane attrice il regista Stephen Chobsky, che era anche autore del libro Ragazzo da Parete da cui era tratto il film. Chobsky, secondo quanto riportato da Watson, le promise che partecipando al film avrebbe vissuto uno dei periodi più belli della sua vita.

"Non solo sarà una delle parti più importanti che interpreterai, ma ti permetterà anche di vivere l'estate della tua vita e di conoscere quelli che diventeranno alcuni dei tuoi migliori amici" sarebbero state le parole del regista. La stessa Emma Watson, in seguito, riconobbe che la previsione di Chobsky finì effettivamente per avverarsi.

Il film racconta la storia di Charlie (Logan Lerman), un ragazzo che ha problemi a relazionarsi con i suoi coetanei a causa della sua eccessiva timidezza. In qualche modo però arriverà a stringere amicizia con Sam (Emma Watson), di cui finirà per innamorarsi, e il fratello Patrick (Ezra Miller). Per chi volesse approfondire, qui trovate la nostra recensione di Noi Siamo Infinito.