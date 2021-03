Emma Watson abbandonò davvero il set di Facciamola finita, lo conferma Seth Rogen

Intervistato da GQ per parlare dei suoi ultimi progetti dentro e fuori dal grande schermo, Seth Rogen è tornato a parlare delle voci secondo cui Emma Watson abbandonò il set di Facciamola finita per via di una scena troppo estrema, confermando che effettivamente è andata proprio così.

"Voglio dire, se mi guardo indietro non penso cose del tipo 'Ma come ha osato?' Sai, penso che a volte le cose che hai letto prendono vita in modo inaspettato" ha dichiarato l'attore, che ha realizzato la commedia horror in qualità di produttore, sceneggiatore, co-regista e interprete insieme agli immancabili Evan Goldberg e James Franco.

Nonostante l'accaduto, che a quanto pare è stato causato da una performance troppo spinta di Channing Tatum, Rogen ha spiegato che la star di Harry Potter non ha portato alcun rancore nei loro confronti. "Non è stata la fine della nostra relazione. È tornata il giorno dopo per salutarci. Ha contribuito a promuovere il film. Non c'è nessun rancore e non potrei essere più felice di come è andato il film alla fine. Probabilmente aveva ragione. Probabilmente il modo in cui l'abbiamo fatto è stato ancora più divertente" ha aggiunto.

Per altre notizie, vi ricordiamo che Seth Rogen si è da poco unito al cast del film autobiografico di Steven Spielberg.