Parla Emma Tillinger Koskoff, produttrice di Joker e The Irishman: 'Un anno sensazionale'

Nel corso di una recente intervista promozionale Emma Tillinger Koskoff ha parlato del suo speciale 2019, un anno in cui la produttrice ha sfornato un Leone d'Oro con Joker di Todd Phillips e l'opera più ambiziosa della carriera di Martin Scorsese, ovvero The Irishman.

"Vivo ogni momento come se da un momento all'altro qualcuno debba svegliarmi con un pizzicotto" ha scherzato la Koskoff, artefice di ben due dei migliori film del 2019: sia The Irishman che Joker hanno riscontrato infatti un enorme successo di critica e di pubblico, col secondo che ha superato addirittura il miliardo di incasso al botteghino internazionale. "È stato davvero un anno strabiliante".

Alla fine del 2002, il manager Rick Yorn, che aveva gestito anche gli affari di Scorsese, chiese alla Koskoff di andare a lavorare col regista di Taxi Driver, che all'epoca stava per pubblicare Gangs of New York. La Koskoff divenne la sua assistente personale, ma la sua ascesa fu rapida e nel 2006 Scorsese la nominò presidente di produzione per la sua compagnia, la Sikelia Productions. Da allora ha lavorato in tutti i film del maestro newyorkese, da The Departed a Shutter Island, dal fallimentare Hugo Cabret a , The Wolf of Wall Street, primo film che produsse personalmente.

La Koskoff accompagnò il regista nella sua epopea spirituale di Silence, ma aveva già messo in bilancio e programmato The Irishman, film che la coppia aveva tentato di avviare già nel 2011. A un certo punto, la Paramount Pictures offrì $25 milioni di dollari per realizzare l'opera. "Non era fattibile", ha detto la produttrice, che ha continuato a lavorarci nel corso degli anni, soppesando opportunità e negoziando contratti, fino a quando, finalmente, Netflix ha sborsato $159 milioni di dollari, in gran parte sfruttati per la tecnologia necessaria a ringiovanire gli attori protagonisti.

"Stare sul set è stato stimolante", ha detto. “Solo per vedere l'amore e il cameratismo tra quei ragazzi crescere di giorno in giorno. Bob De Niro e Marty riuniti era già una gran cosa, ma vedere Marty e Al Pacino incontrarsi per la prima volta sul set è stato mozzafiato. Al era nervoso di lavorare con Marty e Marty era al settimo cielo di poter collaborare con Al. È stata una delle cose più belle che abbia mai visto, questi giganti maestri del loro mestiere intimidirsi l'uno con l'altro."

Quattro giorni dopo aver completato le riprese di The Irishman, la Koskoff stava guidando per New York City insieme a Todd Phillips in cerca delle location ideali per girare Joker. La produttrice ha risparmiato tempo e denaro reclutando per il cinecomic DC diversi membri della troupe del film di Scorsese, e lei stessa per settimane ha fatto avanti e indietro tra il set di Joker e gli studi in cui era in corso la post-produzione di The Irishman.

La standing ovation di otto minuti per Joker a Venezia, ha detto la produttrice, "è stata semplicemente mozzafiato", ma le polemiche che hanno circondato l'uscita del film l'hanno fatta preoccupare non poco: "Quelle notizie sono state fra le più irresponsabili che abbia mai visto. Ci sono temi inquietanti esplorati nel film, che risaltano specialmente con quello che sta succedendo oggi nel mondo, e lo sapevamo tutti. Ma noi eravamo certi di aver fatto un ottimo film, non qualcosa che fosse pericoloso per le persone."

Dopo che The Hunt di Damon Lindelof è stato cancellato ad agosto a seguito di una serie di sparatorie di massa negli Stati Uniti, la Koskoff iniziò a temere per il destino di Joker. "Ero molto fiduciosa nel film che avevamo realizzato, ma non potevo far altro che pensare: 'Oh mio Dio, è possibile che questo film possa non arrivare a vedere la luce del giorno perché lo studio avrà troppa paura di pubblicarlo?' Sono grata che l'isteria di massa scatenata dai media sia rimasta soltanto nei media", ha concluso la produttrice.

