Emma Thompson e la sua prima scena di nudo a 62 anni:'Per me è stata una sfida'

Nel nuovo film in uscita nel 2022, Good Luck To You, Leo Grande, diretto da Sophie Hyde, Emma Thompson ha girato la sua prima scena di nudo in tutta la sua lunga carriera cinematografica. In passato l'attrice, oggi 62 anni, non aveva mai recitato in sequenze di nudo e ne ha parlato in una recente intervista.

In Good Luck To You, Leo Grande, Emma Thompson - su Everyeye trovate la nostra intervista per l'uscita di Crudelia - interpreta Nancy, una vedova in pensione. La donna, in cerca di emozioni, contatta un giovane escort di nome Leo (Daryl McCormack) per trascorrere insieme una notte di passione e scoperta di sé.



"Sophie, Daryl ed io abbiamo provato completamente nudi e parlato dei nostri corpi, del nostro rapporto con i nostri corpi, li abbiamo disegnati, abbiamo discusso di ciò che non ci piace, di ciò che ci piace, e abbiamo descritto il corpo degli altri; è davvero difficile girare scene di nudo a 62 anni. Il personaggio si guarda davanti allo specchio e si spoglia. Per me è stata una sfida" ha dichiarato Thompson.



L'attrice premio Oscar ha ricordato le difficoltà delle donne rispetto alle richieste che vengono fatte sul loro corpo:"Non è cambiato molto su ciò che si pretende dalle donne, sia nel mondo reale che in quello della recitazione; ancora la stessa magrezza del passato e per certi versi la situazione è ancora peggiore".



Nel 2020 Emma Thompson accusò Hollywood dei doppi standard nelle scene di sesso.