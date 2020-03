Emma e The Beach Bum saltano la sala: Anya Taylor-Joy e Matthew McConaughey sono su Chili

Emma, nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Jane Austen ed esordio alla regia di Autumn De Wilde con protagonista Anya Taylor-Joy, è disponibile da qualche ora in streaming sulla piattaforma CHILI.

La decisione di far uscire il film Universal Pictures direttamente in video on demand è stata presa a causa della pandemia di Coronavirus, che costringerà i cinema italiani a rimanere chiusi ancora a lungo.

In aggiunta, sempre sulla piattaforma è arrivato anche il nuovo capolavoro di Harmony Korine, The Beach Bum, con protagonista un allucinato Matthew McConaughey nei panni di uno sgangherato poeta bohémien moderno: Everyeye lo ha inserito all'ottavo posto della sua classifica dei migliori film del 2019 rimasti inediti in Italia con la seguente motivazione:

"Come prendere il 'voyeurismo per la vita' del miglior Terrence Malick possibile per rinvigorirlo partendo dal basso, dalla sporcizia, arrivando a trovare la magnificenza nel lerciume, la bellezza nel grottesco, la poesia nel delirio. Estenuante nell'accezione più magnetica del termine, quella che si potrebbe usare per descrivere una conversazione fra Charles Boudelaire e Oscar Wilde, The Beach Bum è la consacrazione definitiva di Harmony Korine e la migliore interpretazione di Matthew McConaughey dai tempi di True Detective."

Per altri approfondimenti vi rimandiamo anche al trailer ufficiale di Emma.