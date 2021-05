Da Emma Stone a Zack Snyder, 10 film imperdibili per l'estate 2021 secondo USA Today

Con le sale cinematografiche americane pronte a tornare sempre più in fretta alla normalità, USA Today ha stilato la lista dei 10 film più attesi da vedere nel corso dell'estate 2021, da Crudelia con Emma Stone a Army ad Army of the Dead di Zack Snyder.

Concentrandosi principalmente sui blockbuster e in genere le grandi produzioni di compagnie come Netflix, Warner Bros., Paramount e Disney, il sito ha incluso tra le pellicole da non perdere anche Black Widow, primo film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma anche Fast & Furious 9, il film DC The Suicide Squad e due horror come A Quiet Place II e Candyman.

Qui potete trovare la lista completa dei titoli con le rispettive date di uscita:

Army of the Dead (14 maggio su Netflix)

Spiral - L'Eredità di Saw (14 maggio)

Crudelia (28 maggio al cinema e su Disney+)

A Quiet Place II (28 maggio)

Fast & Furious 9 (25 giugno)

Black Widow (9 luglio al cinema e su Disney+)

Space Jam: New Legends (16 luglio al cinema e su HBO Max)

The Suicide Squad (6 agosto al cinema e su HBO Max)

Respect (13 agosto)

Candyman (27 agosto)

Vi ricordiamo che Space Jam: New Legends arriverà in Italia con un po' di ritardo a settembre.