Emma Stone di nuovo con Yorgos Lanthimos? Primi dettagli sul prossimo film

Oltre al nuovo controverso film Povere creature!, vincitore del Leone d'oro, e il prossimo film AND in uscita nel 2024, il regista greco Yorgos Lanthimos e l'attrice premio Oscar Emma Stone sono pronti a lavorare insieme ancora una volta.

Stando a quanto rivelato in queste ore dal famoso insider e scooper Daniel Richtman, infatti, prossimamente Lanthimos dirigerà un remake del film sudcoreano Save the Green Planet per la casa di produzione CJ Entertainment. Emma Stone sarebbe in trattative per la parte della protagonista femminile, in una storia che segue la disavventura grottesca di un teorico della cospirazione radicalizzato che rapisce l'amministratore delegato di una potente azienda biomedica credendo che sia un alieno, la qual cosa ovviamente darà il via ad una catena di eventi che potrebbero portare alla rovina della civiltà umana.

La premessa sembra effettivamente perfetta per Yorgos Lanthimos, portabandiera della new wave weird del cinema greco, che sarà chiamato a superarsi: il film originale, uscito nel 2003, ha ancora oggi il 91% su Rotten Tomatoes. Da segnalare che CJ Entertainment annunciò nel maggio 2020 la volontà di realizzare il remake americano di Save the Green Planet, con Ari Aster e Lars Knudsen in produzione e il regista dell'originale, Jang Joon-hwan, chiamato per dirigere anche il remake.

La palla nel frattempo è passata a Yorgos Lanthimos? Staremo a vedere.