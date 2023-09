Emma Stone e Yorgos Lanthimos hanno già girato un nuovo film in segreto: ora sono a 5

Prima di arrivare a Venezia 2023 per divertire e fare scandalo (e probabilmente portare a casa qualche premio importante) con la nuova commedia nera a sfondo sessuale Povere creature, a quanto pare Yorgos Lanthimos e Emma Stone hanno girato in gran segreto un nuovo, misterioso film.

A rivelarlo è stato proprio il regista greco, che parlando con Cineuropa ha svelato che questo nuovo film segreto è stato girato in Grecia: nessun dettaglio aggiuntivo, al momento, ad eccezione del fatto che Lanthimos lo ha descritto come 'un progetto molto più piccolo e rilassato' rispetto a Povere creature!. Non è chiaro al momento quando uscirà questo nuovo film, dato che Yorgos Lanthimos ha già pronto 'un altro nuovo film', intitolato And, in uscita nel 2024.

Ad ogni modo, con il 'nuovo film segreto girato in Grecia' il duo Yorgos Lanthimos ed Emma Stone sale a cinque collaborazioni, e per giunta consecutive: dopo il successo ottenuto con La favorita nel 2018, infatti, il regista greco e la superstar di La La Land hanno realizzato insieme il mediometraggio di 30 minuti Bleat, seguito poi da Povere creature! e dal sopracitato And, film antologico (girato a New Orleans) che oltre ad Emma Stone include nel cast anche con Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau e Joe Alwyn.

Povere creature uscirà in Italia dal 25 gennaio 2024. Per altri contenuti, guardate il trailer ufficiale di Povere creature.