Emma Stone vuole prendere a pugni un bebè nel nuovo trailer di Povere creature!

In queste ore Searchlight Studios ha presentato online il nuovo trailer di Povere Creature!, ultimo film del regista di culto Yorgos Lanthimos vincitore del Leone d'oro all'ultima edizione del Festival di Venezia.

Come potete vedere, il filmato promozionale è in realtà una featurette evidentemente pensata per l'home-video (uno stratagemma degli studios per aggirare il divieto del sindacato SAG che impedisce agli attori di sponsorizzare un film in uscita, e che vi avevamo già segnalato tempo fa) nella quale la protagonista Emma Stone ci presenta Bella, il personaggio al centro della storia, una sorta di mostro di Frankenstein al femminile che una volta portato in vita inizia a sperimentare tutti i piaceri (e le sofferenze) dell'esistenza umana. Nel filmato, che anticipa tutte le caratteristiche del film strampalato e divertente che ha stregato Venezia 2023, Bella vuole addirittura prendere a pugni un bebè, che verso la fine del video sentiamo piangere fuori campo.

Diretto dal candidato all’Academy Award Yorgos Lanthimos (La favorita, The Lobster), e con una sceneggiatura scritta dal candidato all’Academy Award Tony McNamara (La favorita) basata sul romanzo di Alasdair Gray, Povere creature! include nel cast anche Willem Dafoe, Mark Ruffalo, Ramy Youssef, Christopher Abbott e Margaret Qualley.

La data d'uscita italiana è fissata al prossimo 25 gennaio. Per altri contenuti scoprite quali sono i migliori candidati agli Oscar 2024 finora.