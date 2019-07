Emma Stone vuole lavorare in un altro Zombieland nel 2029

Un decennio è passato da quando Zombieland ha entusiasmato gli spettatori e i fan sono ansiosi di vedere le nuove avventure di Tallahasse & co. nel sequel, Zombieland: Double Tap, in uscita ad ottobre. E se dipendesse da Emma Stone, non si tratterebbe nemmeno dell'ultima avventura di questa famiglia improvvisata a caccia di zombie.

Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, al regista Ruben Fleischer è stato chiesto se in futuro possa esserci la possibilità di un terzo capitolo del franchise. E mentre la risposta del regista si è basata semplicemente sull'attesa dei risultati al botteghino di questo sequel, Emma Stone ha avuto un'idea interessante che propone diversi spunti di riflessione.



"Emma ha detto che sarebbe divertente farne uno ogni dieci anni" ha spiegato Fleischer. Che ha scherzato anche sul fatto che una delle altre star del film, Woody Harrelson, sia 'il ragazzo più sano che ci sia' e che 'sopravvivrà a tutti noi...quindi possiamo continuare a farlo ogni dieci anni, fino alla fine dei tempi'.

Certo, dieci anni tra un film e l'altro di Zombieland è un'attesa piuttosto lunga per i fan, ma Ruben Fleischer ha spiegato che lui e il cast volevano provare molte altre esperienze.

Esperienze che hanno portato diverse nomination agli Oscar per Woody Harrelson, Jesse Eisenberg ed Emma Stone - quest'ultima vittoriosa per La La Land. Ruben Fleischer nel frattempo ha diretto uno dei film maggiormente redditizi degli ultimi anni, Venom.

In ogni caso la gang è tornata nel primo trailer di Zombieland: Double Tap, con una nuova ambientazione mostrata nel poster uscito poche ore prima.