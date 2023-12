Emma Stone vuole un film muto dopo Povere Creature: 'Si può dire molto senza parlare'

Dopo la Margot Robbie star del cinema muto nel Babylon di Damien Chazelle, Emma Stone potrebbe alzare la posta: la star di La La Land, a breve nelle sale con il Povere Creature di Yorgos Lanthimos, si è infatti detta assolutamente interessata a prendere eventualmente parte ad un vero film muto, specie se diretto dal regista greco.

L'attrice protagonista nel film di Lanthimos di alcune scene di sesso che già scandalizzano Hollywood ha infatti espresso il suo amore per il cinema muto e, in generale, la sua fascinazione verso la possibilità di esprimere emozioni e sentimenti senza necessariamente far ricordo all'utilizzo della parola.

"Sarei entusiasta se non dovessi mai più parlare. Penso che non dover parlare sia una delle mie cose preferite. Penso spesso che potremmo tagliare un sacco di linee di dialogo, perché credo che la gente sia capace di esprimere molto anche senza parlare. [...] Voglio dire, ogni tanto si può fare anche parlando, mi piace il linguaggio" sono state le parole di Stone, che si è poi detta assolutamente pronta a seguire Lanthimos nell'eventualità di un film muto: "Lo farei!". E voi, cosa ne dite? Pensate che un ritorno del cinema muto possa far bene a Hollywood? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Povere Creature.