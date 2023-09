Emma Stone senza vergogna per il nudo e il sesso in Povere Creature: 'Deve sembrare reale'

Dopo il teaser con scene NSFW di Povere Creature! pubblicato ieri, oggi a Venezia 2023 viene presentato il nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos, che torna a lavorare con Emma Stone dopo il successo del candidato all'Oscar La favorita.

Il film è stato presentato questa mattina alla critica ed esordirà davanti al pubblico questa sera per la premiere mondiale con tappeto rosso, ma alla conferenza stampa del Festival del Cinema di Venezia il regista Yorgos Lanthimos come da programma si è presentato senza i suoi attori, assenti dal Lido per onorare i patti dello sciopero del sindacato SAG. Nel corso dell'intervista, tuttavia, Lanthimos ha parlato per conto di Emma Stone e commentato le tante scene di sesso che vedono l'attrice di La La Land senza veli.

"È un peccato che Emma non possa essere qui per parlarne più approfonditamente, perché adesso sarò costretto io a parlare di queste cose!", ha detto il regista. "Prima di tutto va specificato che il sesso è una parte intrinseca del romanzo su cui il film si basa, il sesso esprime la libertà che Bella sta scoprendo e il suo viaggio nel mondo si compie soprattutto attraverso la sessualità. In secondo luogo, per me era molto importante mostrare un sesso realistico ed evitare di fare un film che fosse pudico, perché altrimenti avremmo tradito completamente il personaggio principale. Per fare questo però dovevamo essere sicuri che Emma non si sarebbe vergognata del suo corpo, della sua nudità, del suo coinvolgimento in questo tipo di scene e lei si è detta fin da subito disponibile."

Povere Creature uscirà il 25 gennaio 2024 nella sale italiane. Per altri contenuti guardate il trailer di Povere Creature.