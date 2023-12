Emma Stone senza veli ruba la scena nel nuovo sketch del SNL

Dopo la sua presenza come conduttrice, quest'anno Emma Stone diventa protagonista di SNL, il Saturday Night Live. Dopo un video esilarante che spiega "qual è il segreto della commedia", vediamo la Stone in un nuovo sketch ed è...senza veli.

"Fully naked in New York": questo è il titolo della scenetta. Non potrebbe esserci titolo più adatto: vediamo infatti i protagonisti del programma completamente a nudo (chiaramente censurato) svolgere delle attività nella città di New York mentre cantano felici. Il motivetto esalta la bellezza di esporre le forme all'aria della città, e la gioia nel farlo mentre si sale sul retro di un camion dell'immondizia.

Lo sketch inizia con Emma Stone e Bowen Yang che interpretano due persone tristi e scontente della vita "Quando sono da solo, e non sento di farcela, e che sto per mollare... quando è tutto buio e mi sento molto giù c'è solo una cosa nel mondo che può veramente tirarmi su: stare sul retro di un camion dell'immondizia completamente nudo nel bel mezzo di New York alle 11 di mattina": così inizia la canzone che canteranno i due, seguiti da altri protagonisti del programma.

Vi ha fatto ridere questo sketch?