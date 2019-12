Emma Stone si è ufficialmente fidanzata, sposerà lo scrittore Dave McCary

Emma Stone, una delle attrici più amate di Hollywood, è ufficialmente fidanzata: a dare la notizia il futuro marito Dave McCary, che ha pubblicato su Instagram una foto in cui la star mostra eccitata il suo nuovo anello.

McCary, 34 anni, è un regista e sceneggiatore del Saturday Night Live, celebre show televisivo statunitense. I due hanno iniziato ad uscire insieme ufficialmente nell'ottobre 2017, dopo un corteggiamento di almeno tre mesi. La scintilla quando l'attrice, vincitrice del premio Oscar per La La Land, è stata ospite al SNL alla fine del 2016 e ha recitato nello sketch “Wells for Boys”, diretto proprio da McCary.

Nonostante i due siano stati relativamente molto riservati circa ​​la loro storia d'amore, negli anni non si sono mai nascosti all'occhio dei media, che li ha avvistati più volte insieme: celebre l'uscita dell'aprile scorso, quando la coppia è stata avvistata durante un appuntamento a New York City, uscendo per cena in città dopo le prove del SNL (la Stone ha ospitato l'episodio del 13 aprile dello spettacolo di varietà).

La star di La La Land e La Favorita ha anche mostrato il suo sostegno a McCary, due volte candidato agli Emmy, quando ha partecipato alla premiere del suo debutto alla regia, Brigsby Bear, a luglio 2017.

Per altre notizie da Hollywood, vi rimandiamo ad una recente intervista fra Brad Pitt e Anthony Hopkins e agli ultimi aggiornamenti sulla disputa legale fra Johnny Depp e Amber Heard.