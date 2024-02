Emma Stone trionfa ai BAFTA e la reazione di Ryan Gosling è già virale

BAFTA 2024: a distanza di pochissime ore dall’annuale Academy Award dall’accento inglese spuntano le prime reazioni degli attori protagonisti e dei fan. Emma Stone trionfa tra l’ovazione del pubblico e non solo! Non è sfuggita agli occhi più attenti la reazione del nostro amato Ken (Ryan Gosling) al trionfo dell’attrice.

Il successo ormai acclarato di Povere Creature è indiscutibile e l’interpretazione magistrale della nostra Stone nei panni di Bella Baxter le ha assicurato l’ennesima meritata statuetta (qui trovate la nostra recensione di Povere Creature). Ciò che, però, ha mandato in visibilio milioni di fan è stata l'emozione di Ryan Gosling, anch’egli presente ai BAFTA per la sua nomination come miglior attore non protagonista in Barbie: la reazione catturata dalla telecamera non è affatto passata inosservata, filmando lo scambio di affetto di Gosling con tanto di occhiolino!

Il legame tra i due attori è cosa risaputa: dopo aver girato insieme tre grandi successi (Crazy Stupid Love, Gangster Squad e La La Land) l’alchimia sullo schermo è stata sin da subito evidente creando tra i due interpreti una vera e propria amicizia che va oltre il grande schermo. Il gesto di amicizia e felicità espresso da Ryan sarebbe sicuramente stato ricambiato dalla nostra Stone, ma purtroppo per Gosling il premio di miglior attore non protagonista è stato assegnato a Robert Downey Jr (il discorso di Robert Downey Jr. ai BAFTA è stato criticato).



Non ci resta, quindi, che aspettare la notte più stellata dell’anno per rivedere i volti degli attori che hanno prestato il volto ai personaggi più chiacchierati e amati degli ultimi anni!