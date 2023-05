Emma Stone torna dai morti nello spiazzante teaser di Poor Things di Yorgos Lanthimos

A qualche settimana dall'annuncio della data di uscita di Poor Things, il nuovo film scritto e diretto dall'autore greco candidato all'Oscar Yorgos Lanthimos si è mostrato per la prima volta grazie ad un teaser trailer appena pubblicato da Searchlight Pictures.

Disponibile come al solito nel player all'interno dell'articolo, il filmato mostra la protagonista Emma Stone - che ritrova Lanthimos dopo il successo da dieci nomination all'Oscar de La favorita - nei panni di una donna che torna in vita dalla morte...e non stupitevi dalla brevità di questo teaser promozionale, dato che secondo precedenti indiscrezioni Poor Things contiene molti contenuti sessuali disturbanti che evidentemente non possono trovare spazio in fase di pubblicità.

La storia è infatti basata sull'omonimo romanzo del 1992 di Alasdair Gray, e seguirà il viaggio di Bella Baxter (Stone) alla scoperta di come e perché è stata rianimata, considerando che era assolutamente sicura di essere morta. Tuttavia, la ragazza si rifiuterà di eseguire gli ordini dello scienziato che l'ha riportata in vita (interpretato da Willem Dafoe), poiché ora che ha avuto questa 'seconda possibilità' sulla Terra desidera vivere quante più esperienze possibile, lontano dal laboratorio dell'uomo. Nel suo peregrinare, incontra Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) e la coppia decide di scappare insieme.

Il film segna anche il ritorno del regista greco sul grande schermo dal 2018, anno di uscita de La favorita. La data d'uscita è fissata per l'8 settembre prossimo negli Stati Uniti, mentre al momento non sono noti i piani per la distribuzione nelle sale italiane quindi vi terremo aggiornati.