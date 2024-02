Emma Stone: svelata la trama e la data delle riprese del nuovo film Save the green planet

Come vi abbiamo riportato in precedenza, Emma Stone e Yorgos Lanthimos usciranno con 2 nuovi film dopo Povere creature, il primo già girato Kind of Kindness e il secondo, Save the green planet, ancora da realizzare.

Ma finalmente abbiamo importanti novità da condividere con voi: stando alla nota rivista Production Weekly, infatti, le riprese di Save the green planet inizieranno a giugno tra il Regno Unito e New York, un mese che potrebbe perfettamente coincidere con gli impegni di Emma Stone, che a marzo invece inizierà le riprese di Eddington di Ari Aster, la cui produzione invece inizierà l'11 marzo - il giorno dopo gli Oscar 2024 - nel New Mexico. Sarà dunque un 2024 particolarmente impegnato sia per il regista che per l'attrice, dato che oltre a realizzare il loro quarto film insieme - dopo La favorita e Povere creature - dovranno anche seguire l'uscita del loro terzo film, Kind of Kindness, che è già pronto e dovrebbe essere distribuito nei prossimi mesi.

Production Weekly ha anche svelato la trama di Save the green planet, remake hollywoodiano dell'omonimo cult sud-coreano del 2003 diretto da Jang Joon-hwan, che ancora oggi può vantare un punteggio del 91% su Rotten Tomatoes: "Il film segue Teddy, un giovane e ansioso apicoltore che si convince che esseri extraterrestri provenienti da Andromeda stiano orchestrando la distruzione della Terra. Insieme al suo devoto cugino Don, rapiscono la potente dirigente di una casa farmaceutica di nome Michelle, convinti che sia in realtà un'aliena. Il film è una miscela di commedia dark, thriller, eco-fiction, fantascienza e critica sociale."

