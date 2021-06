Emma Stone, la star di Crudelia rifà a modo suo un irriverente monologo di Steve Martin

Continua la promozione del nuovo live-action Disney Crudelia da parte dei suoi protagonisti. Se Paul Walter Hauser ha difeso il film dalle critiche, nei giorni scorsi Emma Stone è intervenuta al Jimmy Kimmel Live per parlare del suo nuovo lavoro. Nel corso del talk show l'attrice ha trovato anche il modo di rendere omaggio a Steve Martin.

Emma Stone, infatti, ha dimostrato di conoscere a memoria un celebre, scorrettissimo monologo dell'attore nel film Un biglietto in due. Nel film, datato 1987, Steve Martin e John Candy viaggiano attraverso gli Stati Uniti con ogni mezzo (il titolo originale è infatti Planes, Trains & Automobiles) per riuscire a tornare a casa per il giorno del Ringraziamento.

Come possiamo vedere anche nel tweet in calce alla notizia, imbeccata dal conduttore, Emma Stone si esibisce in una delle scene cult della commedia, un monologo in cui compare almeno 18 volte il termine "f*ck" nelle sue varie declinazioni. Lo stesso Steve Martin è intervenuto con un commento in cui scrive: "Sono... onorato?"

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che il regista di Crudelia non era un grande fan di La Carica dei 101. Per quanto riguarda Un biglietto in due, invece, lo scorso anno Paramount ha annunciato un remake del film, con Kevin Hart e Will Smith, di cui però al momento non esiste ancora una data di uscita.

Oltre a Emma Stone e Paul Walter Hauser, fanno parte del cast di Crudelia, tra gli altri, anche Emma Thompson, Joel Fry, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste e Mark Strong.