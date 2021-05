Emma Stone, la star di Crudelia confessa:'Da piccola ero pazza di Leonardo DiCaprio!'

Nel corso di una recente intervista la star di Crudelia e La La Land, Emma Stone, ha confessato il suo debole in gioventù per Leonardo DiCaprio, il collega che nel 2017 le consegnò l'Oscar alla miglior attrice protagonista per il suo ruolo nel film di Damien Chazelle. Stone ha raccontato l'emozione provata quella sera.

"In quel momento riuscivo a pensare soltanto a lui. Ho visto Titanic sette volte e mezzo al cinema. Era l'amore della mia vita. In camera da letto aveva una sua foto autografata che avevo ricevuto per il mio 12° compleanno" ha dichiarato l'attrice.



Emma Stone ha confessato di aver trovato incredibile e surreale il momento in cui DiCaprio le ha consegnato l'Oscar sul palco del Dolby Theatre.

Dopo il successo di La La Land nel ruolo di Mia Dolan, Emma Stone è diventata una delle attrici più richieste a Hollywood, partecipando in seguito a film di grande richiamo come La favorita di Yorgos Lanthimos, al fianco di Rachel Weisz e Olivia Colman.

Pochi mesi fa Emma Stone è diventata mamma; l'attrice è sposata con Dave McCary.



Nel frattempo l'attrice sta per tornare sul grande schermo con un nuovo progetto: Emma Stone è Crudelia, storico villain de La carica dei cento e uno, in Crudelia (Cruella) diretto da Craig Gillespie.

La star interpreta la genesi del villain, che da giovane ladruncola appassionata di moda, Estella, si trasforma in uno dei cattivi maggiormente iconici di tutti i tempi.