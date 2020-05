Emma Stone si è sposata in segreto? L'indizio a sorpresa in una nuova diretta

Nel corso di una recente video chat, l'attrice premio Oscar Emma Stone ha alimentato alcune voci secondo cui lei e il suo fidanzato Dave McCary siano segretamente convolati a nozze.

A marzo è stato riferito che la star di La La Land e La Favorita e l'ex sceneggiatore del Saturday Night Live avevano annullato i loro programmi di matrimonio per un fine settimana di Los Angeles a causa della pandemia di Coronavirus, con voci che all'epoca avevano suggerito che le nozze fossero state "temporaneamente rinviate". Tuttavia, grazie ad una sua apparizione per una video chat con la star di Big Little Lies Reese Witherspoon nel corso della sua serie di talk show Shine On con Reese, i fan hanno notato che la Stone sembrava indossare una fede nuziale al dito della sua mano sinistra dove fino a poco tempo fa si trovava l'anello di fidanzamento.

La star premio Oscar ha anche fatto un commento che ha lasciato i fan con ulteriori domande, mentre discuteva di salute mentale con lo psicologo Dr. Harold Koplewicz. "Se sposerai un uomo ansioso, dovrai passare con me il resto della tua vita", aveva scherzato il medico, al quale Emma, ​​31 anni, aveva risposto: "Per fortuna non è il mio caso!"

Tuttavia la Stone, ​​che si è fidanzata con Dave McCary a dicembre dopo una relazione durata due anni, non ha ancora affrontato direttamente la speculazione sul matrimonio. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.