Emma Stone si è sposata: fiori d'arancio con l'autore del Saturday Night Live

La star di The Amazing Spider-Man e La La Land, Emma Stone, si è ufficialmente sposata. People ha confermato che l'attrice premio Oscar ha celebrato l'unione con l'autore del Saturday Night Live, Dave McCary, dopo il fidanzamento dello scorso dicembre. Le voci sul matrimonio tra Stone e McCary erano circolate dopo le foto con annessi anelli.

Emma Stone e Dave McCary s'incontrarono dapprima nel 2016, dopo un'ospitata dell'attrice al Saturday Night Live e iniziarono a frequentarsi nel 2017.

Dave McCary è un membro del gruppo di sketch comedy Good Neighbor, insieme a Kyle Mooney e Beck Bennet, oltre a Nick Rutherford.



McCary è entrato a far parte del Saturday Night Live nella stagione 39, come segment director. Nel 2017 ha diretto il film Brigsby Bear, con protagonista proprio Kyle Mooney, insieme a Claire Danes, Mark Hamill, Greg Kinnear e Andy Samberg.

Nel corso degli anni Emma Stone e Dave McCary hanno mantenuto molto riservata la loro relazione, apparendo insieme in pubblico soltanto in occasione degli Screen Actors Guild Awards 2019.

"È professionale in ogni modo, molto talentuosa, concentrata sul suo lavoro, e Dave la rispetta. La sostiene totalmente ed è altruista nel suo desiderio per il suo successo. Queste sono grandi qualità in un uomo per qualcuno come Emma. È colpita dal suo talento e lo rispetta immensamente" ha dichiarato una fonte a People.

"Due persone di grande successo nel settore dell'intrattenimento non sempre danno all'altro lo spazio di cui hanno bisogno. Ma lui la incoraggia e lei l'adora" ha proseguito la fonte.



