Emma Stone fa scandalo e 'prova di tutto' nel nuovo video NSFW di Povere Creature!

Oltre alla pubblicazione del nuovo poster di Povere Creature!, Searchlight Pictures ha condiviso anche un nuovo video 'scandalo' del prossimo film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone.

Nel filmato promozionale, intitolato 'Bella', dal nome della protagonista del film, l'attrice Emma Stone si mette a nudo - letteralmente - e racconta il viaggio spirituale e fisico che il suo personaggio dovrà affrontare nel nuovo film del regista greco: la featurette disponibile in calce all'articolo include un bel po' di scene inedite rispetto al trailer di Povere Creature!, alcune delle quali particolarmente audaci al punto da poter essere considerate come NSFW. Curiosamente, Emma Stone si era spogliata per la prima volta sul grande schermo proprio per Yorgos Lanthimos, durante una celebre scena del precedente film dell'autore La favorita.

Ricordiamo che il film sarà presentato domani 1 settembre durante l'80esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e arriverà nei cinema italiani a partire dal 25 gennaio 2024. Vedremo quale sarà la reazione del Lido: come saprete infatti Povere Creature promette sesso, violenze e scandalo nel raccontare la storia - basata sull'omonimo romanzo di Alasdair Gray - di Bella Baxter, una giovane donna che, riportata in vita dal brillante e poco ortodosso scienziato Dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe), decide di concedersi tutte le esperienze che si era negata prima di morire.

Per altri contenuti guardate il primo trailer italiano di Povere creature.