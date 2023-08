Emma Stone ruba la scena nel nuovo poster di Povere Creature!

Poor Things di Yorgos Lanthimos (Dogtooth, The lobster, La favorita) porta sul grande schermo una storia che strizza l'occhio alla creatura del dottor Victor Frankenstein ma in versione femminile e molto più pop. Il folle trailer di Povere Creature! ci presenta un'incredibile Emma Stone nei panni di Bella Baxter, la "creatura".

Il look iconico di Stone in Poor Things sconvolge i fan nel nuovo poster di Povere Creature (che trovate in calce all'articolo) che la vede protagonista con indosso un abito dai toni metallizzati: l'attrice, dunque, interpreterà il ruolo di una donna riportata in vita dal medico Godwin Baxter ma, al contrario della creature del dottor Frankenstein non sembra troppo legata al suo creatore, bensì mostra subito un carattere ribelle pronta a scoprire il mondo, intrecciando più relazioni con altri uomini. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo di Alasdair Gray e contiene più riferimenti all'iconico Frankenstein di Mary Shelley.

L'ottavo film di Lanthimos sarebbe dovuto arrivare nei cinema tra qualche settimana, ma anche Poor Things è stato soggetto a un rinvio a causa degli scioperi che hanno investito il mondo di Hollywood: Povere Creature, dunque, dovrebbe debuttare nelle sale di tutto il mondo l'8 dicembre, ma considerato il clima teso dell'industria cinematografica negli ultimi mesi non sono poche le incertezze sul calendario di uscita.