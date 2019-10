Una Emma Stone rosso fuoco e dal look aggressivo in una nuova foto dal set di Cruella

Dopo i recenti annunci di casting, emergono nuovi dettagli su Cruella, il nuovo live-action della Disney che vedrà Emma Stone nei panni dell'iconica Crudelia De Mon.

Nella foto, che potete trovare come al solito in calce all'articolo, l'attrice di La La Land e Zombieland: Double Tap vanta un look decisamente diverso rispetto a quello mostrato nella prima foto ufficiale del film, che l'aveva ritratta coi classici capelli bianchi e neri.

Lo scatto rubato dal set fa probabilmente riferimento ad una delle prime sequenze del film, durante la quale la protagonista è ancora lontana dall'abbracciare la sua iconica identità da cattiva. Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per chi si fosse perso le ultime puntate, ricordiamo che la Disney sta sviluppando un film incentrato sulle origini dell’iconico villain del film animato La Carica dei 101, a sua volta ispirato al romanzo di Dodie Smith pubblicato nel 1956. Il personaggio è già stato intrepretato in chiave live-action da Glenn Close nei due film usciti rispettivamente del 1996 e del 2000.

Il film è diretto da Craig Gillepsie su una sceneggiatura scritta da Aline Brosh McKenna (Il Diavolo Veste Prada) e revisionata da Dana Fox e Tony McNamara. Originariamente previsto per il 23 dicembre 2020, Cruella arriverà nelle sale di tutto il mondo a maggio 2021.