Emma Stone rivela il segreto del suo successo: il divertente video SNL

Emma Stone è pronta a tornare al Saturday Night Live e un video promo che anticipa la sua partecipazione allo show insieme a Noah Kahan certifica il suo ingresso nella serie di sketch di NBC Five-Timers Club, dopo aver presenziato in precedenza soltanto come conduttrice. Nella clip in bianco e nero l'attrice prende posto sul palco.

Ad una stanza vuota Emma Stone chiede qual è il segreto della commedia e quindi del suo successo. La risposta la trovate nella clip che vi mostriamo in questa news.



L'ultimo lungometraggio interpretato da Emma Stone, Povere creature!, uscirà tra un mese, con la regia di Yorgos Lanthimos, che aveva già lavorato con l'attrice in La favorita. Nel cast anche Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott e Jerrod Carmichael. Su Everyeye trovate gli ultimi dettagli sul prossimo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone.

Saturday Night Live è ormai un'istituzione da decenni della tv e della comicità americana. L'episodio del 9 dicembre sarà condotto da Adam Driver con Olivia Rodrigo come ospite musicale mentre Kate McKinnon farà il suo debutto come presentatrice il 16 dicembre con la performance di Billie Eilish.



L'episodio più recente è stato condotto da Jason Momoa insieme alla musica di Tate McRae. Sul nostro sito potete recuperare il trailer di Aquaman e il regno perduto, il secondo capitolo della franchise DC con Momoa nei panni di Arthur Curry/Aquaman.