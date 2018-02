Emma Stone ha rifiutato un ruolo in Wonder Woman 2, la villain sarà Cheetah?

Con le riprese di Wonder Woman 2 in arrivo - vista l'uscita nelle sale cinematografiche prevista il prossimo anno - iniziamo anche a scoprire dettagli su, diretto nuovamente da

Come rumoreggiato, That Hashtag Show confermerebbe la villain (ma non è confermato ufficialmente) che affronterà l'amazzone dei fumetti della DC Comics, interpretata dalla bella Gal Gadot, nel sequel dell'acclamato cinefumetto dello scorso anno.

A quanto svela il sito, la pellicola introdurrà il grande pubblico al personaggio di Barbara Ann Minerva, conosciuta come Cheetah. Stando a That Hashtag Show, la Warner Bros. Pictures sarebbe alla ricerca di una grossa attrice per interpretare la nemica e lo avrebbe chiesto ad Emma Stone, la quale, però, avrebbe già rifiutato il ruolo. La ricerca, dunque, è in corso ma non sappiamo, al momento, quali siano le altre scelte di Patty Jenkins per la parte.

Vi ricordiamo che tutte queste informazioni sono al momento non confermate e, precisiamo, che voci di corridoio di qualche settimana fa indicavano, invece, Circe come potenziale nemica di Wonder Woman nel sequel.

Ancora non sappiamo di cosa tratterà il secondo film della saga, ma secondo i rumor Chris Pine (interprete di Steve Trevor nel primo) potrebbe tornare nel cast in qualche modo.

La pellicola uscirà a novembre 2019 in USA.