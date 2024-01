Emma Stone fu rifiutata più volte da un celebre quiz show: 'Facevo domanda ogni giugno!'

Emma Stone lavorerà ancora con Yorgos Lanthimos nei prossimi due film del regista. E dopo la vittoria, grazie alla sua interpretazione in Povere Creature, ai Golden Globes nella categoria “Migliore attrice in un film commedia o musicale”, la star ha confessato una delle sue passioni segrete.

Parlando al Variety Awards circuit podcast, la protagonista di Povere Creature ha rivelato di essere una grandissima appassionata del quiz show televisivo “Jeopardy”, e di aver provato a partecipare parecchie volte, senza successo:

“Si può provare solo una volta all'anno con il proprio indirizzo e-mail. Così ogni giugno faccio il quiz e non ti dicono come sei andato... indovina un po', non sono entrata nello show. Lo guardo ogni sera e segno quante risposte ho azzeccato.”

Emma Stone ha continuato sostenendo di non voler assolutamente partecipare alla versione per celebrità del gioco a premi, poiché convinta di essere in grado di giocare alla versione normale:

“Lo guardo ogni sera e mi segno quante risposte azzecco. Giuro, potrei partecipare a Jeopardy!”

Jeopardy è un quiz show televisivo che va in onda nelle televisioni americane dal 1964 e prosegue tutt’oggi. Lo show compare anche in numerosi film e serie Tv, tra cui America Oggi di Robert Altman e The Big Bang Theory.

