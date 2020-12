Emma Stone ricorda: 'Mia madre mi mise in imbarazzo con Angelina Jolie'

Il premio Oscar Emma Stone ha raccontato una storia sulla sua prima partecipazione ai Golden Globe che coinvolge sua madre Krista, quella sera accompagnatrice della figlia ad uno degli eventi maggiormente glamour di Hollywood. Tuttavia Stone racconta l'imbarazzo provato quando la madre iniziò goffamente a conversare con Angelina Jolie.

Nel 2011 Emma Stone ricevette la sua prima candidatura ai Golden Globe, grazie alla sua performance in Easy Girl. Per vivere una delle serate più importanti della sua vita, Stone chiese a sua madre di accompagnarla. Le due 'novelline' si ritrovarono sedute nientedimeno che vicino ad una delle coppie più potenti e influenti di Hollywood, Brad Pitt e Angelina Jolie.



Ospite al The Tonight Show with Jimmy Fallon, Emma Stone ha raccontato quello che accadde:"Andammo ai Golden Globe. Fu molto, molto eccitante. Quindi, portai mia madre con me. Ci sedemmo accanto ad Angelina Jolie e Brad Pitt. Eravamo tipo 'Tra tutte le persone a cui sedersi accanto a quel tipo di show, wow'. E mia madre non beve mai ma bevve champagne quella sera, il che probabilmente non fu l'idea migliore, ma non si divertiva così da tempo. Iniziò a chiedere ad Angelina Jolie cose come 'Hai figli?'. Io ero tipo 'Devi essere fuori di testa'. Lo sapeva perfettamente! Ma lei voleva chiacchierare 'Quanti anni hanno? Come si chiamano?' Loro però sono stati davvero gentili" ha dichiarato l'attrice.



