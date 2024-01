Emma Stone ricorda il consiglio maschilista di un produttore: 'Immondizia'

Emma Stone è ormai da anni uno dei volti femminili più rappresentativi del cinema, e gli applausi raccolti con il Povere Creature di Yorgos Lanthimos suonano come l'ennesima conferma di ciò: qualcuno, però, sembrava non credere nelle possibilità della star di La La Land (e delle sue colleghe, in generale) di durare a lungo.

A parlarne è stata proprio Stone: l'attrice, che dopo Povere Creature collaborerà con Lanthimos per altri due film, ha infatti ricordato il consiglio a sfondo neanche troppo vagamente maschilista offertole da un produttore incontrato un po' di anni fa.

"Andai a uno di questi meeting ai quali ti mandano ogni tanto e un produttore mi disse che per gli attori maschi si tratta di una maratona, non di uno sprint. Ai suoi occhi per le donne si trattava di uno scatto, non di una maratona, e parliamo di 20 anni fa" sono state le parole di Stone, che poi ha proseguito: "Mi resi conto che quel consiglio era nient'altro che spazzatura, perché la maggior parte delle donne che fanno parte di quest'industria mi hanno dimostrato che, con l'avanzare del tempo, il lavoro e la vita diventano più gratificanti e soddisfacenti". Se non è una maratona quella della nostra Emma, d'altronde... Altro che scatto, insomma! Qui, comunque, vi lasciamo la nostra recensione di Povere Creature.