Emma Stone, dalla quarantena a YouTube per beneficienza: ecco il video

Emma Stone, attrice premio Oscar star di La La Land, La Favorita e Birdman, tramite YouTube ha collaborato con il Child Mind Institute per condividere i suoi consigli sul mantenimento della salute mentale durante il lockdown imposto dal Covid-19.

L'attrice, 31 anni, è una delle tante celebrità che collaborano con l'organizzazione per aiutare gli altri con la propria salute mentale come parte della campagna #WeThriveInside, che lavora per collegare gli adolescenti con servizi di teleassistenza e risorse online per la salute mentale. "Molti di noi hanno a che fare con l'isolamento, l'ansia e l'incertezza durante questa crisi del Covid-19, e questo include i 17 milioni di bambini e ragazzi in America - ovvero uno su cinque - che soffrono di un disturbo di salute mentale", ha condiviso la Stone. "Ti invitiamo a far parte del nostro team".

La star ha continuato a incoraggiare il suo pubblico sottolineando l'importanza del saper gestire la propria salute mentale e ha condiviso la tecnica dello "scaricare il cervello", che lei stessa quando si sente sopraffatta dall'ansia. "Qualcosa che mi piace fare quando sono alle prese con l'ansia è scaricare il cervello. Quello che faccio è semplicemente scrivere su un foglio tutto ciò di cui sono preoccupata", ha spiegato. "Scrivo e scrivo e scrivo e scrivo e poi non ci penso più e non lo rileggo neanche. Trovo che sia davvero molto utile per me buttare tutto sulla carta. Spero che tu stia al sicuro, che terrai duro e sarai in salute, ti mando un abbraccio e tutto il mio amore".

