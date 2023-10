Emma Stone e il provino più folle della sua carriera: 'Sembrava dovessi partorire'

Emma Stone è tra le attrici più brillanti di Hollywood e tra i suoi camaleontici ruoli non può che saltare all'occhio l'inizio di una delle sue più collaborazioni più intense: Abigail Masham in La favorita di Yorgos Lanthimos. Stone ha rivelato di aver avuto il provino più folle della sua carriera proprio per quel ruolo!

Lanthimos, mente dietro pellicole tutt'altro che convenzionali, ha sottoposto sia Stone che Rachel Weisz a bizzarre audizioni prima che il regista greco le scegliesse e cucisse addosso alle attrice i suoi personaggi enigmatici.

Il livello dei provini affrontati, per Stone, è stato decisamente strano come dichiarato dall'attrice stessa: "Ho fatto il provino per Yorgos - riporta USA Today - mi ha fatto ansimare come se stessi partorendo in tutte le battute. Penso che lo faccia con tutti", ha detto l'attrice. In La favorita, il personaggio interpretato dall'attrice non è in gravidanza, ma il regista ha voluto che Stone fingesse di esserlo per tutto il tempo. Non si può dire di certo che Lanthimos non sia un regista eccentrico!

La sua personale visione, però, ha portato il regista greco a vincere il Leone d'Oro per Poor Things alla Mostra del Cinema di Venezia dove Emma Stone è protagonista nel ruolo di una Creatura simile al mostro di Frankestein ma le tematiche trattate vedranno il punto di vista femminile pronto a scoprire tutti i piaceri e la libertà che non le sono state concesse prima.

Potete ammirare un'incredibile Emma Stone nel trailer di Poor Things