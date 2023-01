Emma Stone protagonista del nuovo film di Edgar Wright, adattamento di The Chain?

Secondo quanto riferito, il prossimo film scritto e diretto dal regista di culto Edgar Wright in queste ore avrebbe trovato la sua protagonista in Emma Stone, star di La La Land, The Amazing Spider-Man e La favorita.

In base ad un nuovo rapporto pubblicato da The Direct, Emma Stone reciterà in The Chain, l'imminente adattamento firmato da Wright dell'omonimo romanzo di Adrian McKinty, pubblicato originariamente nel 2019. La Stone, vista l'ultima volta nel 2021 con Crudelia, per il quale la Disney sta lavorando al sequel, interpreterà una madre il cui figlio di 12 anni viene rapito: il rapitore le chiederà di rapire un altro bambino per liberare il suo, continuando così 'la catena' cui fa riferimento il titolo del film.

Wright dirigerà il progetto, che sarà co-scritto da Jane Goldman, conosciuta per X-Men: First Class e Kingsman: The Golden Circle. Un adattamento cinematografico del romanzo è in lavorazione fin dal 2020, con la Universal Pictures che all'epoca della pubblicazione del romanzo ha ottenuto i diritti con un accordo a sette cifre. Wright produrrà insieme a Nira Park, Eric Fellner, Tim Bevan e Shane Salerno.

Ricordiamo che prossimamente Emma Stone sarà vista in AND, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, che l'aveva già diretta nel suo ultimo lavoro, La favorita, uscito nel 2018.