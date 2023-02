Emma Stone promette scandalo: Poor things ha 'contenuti sessuali pervasivi e disturbanti'

A cinque anni di distanza dal loro ultimo film La favorita, il regista greco Yorgos Lanthimos e la sua nuova musa Emma Stone promettono scandalo con il nuovo Poor Things, che presumibilmente debutterà al Festival di Cannes il prossimo maggio.

Il tempismo della MPAA è infatti a dir poco sospetto, dato che in queste ore l'associazione ha ufficialmente confermato non solo che il film è completo ma anche che si è guadagnato una sonora classificazione rated-r. Addirittura il verdetto anticipa contenuti sessuali forti e pervasivi, nudità grafica, materiale inquietante, sangue, violenza e linguaggio scurrile: insomma, chi più ne ha più ne metta, ma del resto non sarebbe un film di Yorgos Lanthimos senza contenuti scioccanti.

Ricordiamo che Poor Things è interpretato da Emma Stone e Mark Ruffalo, e secondo quanto riportato è ispirato nientemeno che alla storia di Frankenstein. Le riprese sono terminate nel tardo autunno del 2021, con l'affollata line-up 2022 della casa di produzione Searchlight e un lungo lavoro di montaggio e post-produzione (probabilmente per via degli effetti visivi) che hanno complottato per ritardare a oltranza l'uscita del film, sempre più atteso dai fan dell'autore: finalmente, però, l'ora è (quasi) arrivata.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che il cast di Poor Things include anche Willem Dafoe.