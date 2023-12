Emma Stone dopo Povere Creature: la star ancora con Yorgos Lanthimos per 2 nuovi film

Povere creature uscirà a fine gennaio 2024 in Italia, ma dopo il film Leone d'Oro e l'acclamato La favorita a quanto pare Emma Stone e Yorgos Lanthimos proseguiranno la loro relazione professionale anche con un terzo e un quarto progetto.

In precedenza era stato infatti rivelato che Yorgos Lanthimos ed Emma Stone hanno già un altro film in lavorazione intitolato Kinds of Kindness, che è stato girato lo scorso ottobre a New Orleans e che attualmente si trova nel bel mezzo della post-produzione, ma durante una recente intervista con il podcast Little Gold Men, il regista greco ha svelato di aver parlato con la star di La La Land anche di un nuovo nuovo film dopo Kinds of Kindness. "Voglio dire, sì. Dopo averne finito uno, discutiamo di quello successivo, lavoriamo in questo modo", ha spiegato Lanthimos. "Quindi abbiamo già girato questo nuovo film a New Orleans, Kind Of Kindness, che ora stiamo montando mentre Povere creature è nelle sale, ma si, stiamo discutendo di fare di nuovo qualcosa insieme prossimamente."

Kinds of Kindness è stato diretto da Yorgos Lanthimos che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Efthimis Filippou. La sceneggiatura è stata sviluppata da Element Pictures e Film4, ed è prodotta da Ed Guiney e Andrew Lowe di Element oltre a Kasia Malipan e Lanthimos. Nel film, la cui data d'uscita è sconosciuta, ci saranno anche Margaret Qualley e Willem Dafoe, oltre a Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau e Hunter Schafer.

Secondo i rumor, il film successivo di Yorgos Lanthimos e Emma Stone dovrebbe essere Save the Green planet, remake dell'omonimo film sudcoreano, ma l'autore non ha confermato ufficialmente le indiscrezioni.