Emma Stone e il pessimo consiglio sulle donne a Hollywood: 'Uno sprint, non una maratona'

Una candidatura come miglior attrice protagonista con Poor Things di Yorgos Lanthimos ai BAFTA e la corsa verso l'Oscar: il 2024 potrebbe essere l'anno di Emma Stone! La carriera dell'attrice, iniziata nel 2007 con la commedia Su×bad - Tre menti sopra il pelo si è avviata man mano verso film sempre più impegnati.

Guardando proprio ai suoi primi passi da attrice, Stone ha dichiarato di aver ricevuto pessimi consigli, sintomo di una disparità a Hollywood tra uomini e donne: "Quando mi sono trasferita a Los Angeles, un dirigente mi ha detto che per gli attori maschi è una maratona, non uno sprint, e ai suoi occhi, per le donne, è uno sprint, non una maratona", ha raccontato l'attrice nel suo discorso di ringraziamento dopo aver ricevuto il Desert Palm Achievement Award come migliore attrice ai Palm Springs Film Awards. Insomma per gli uomini c'è sempre tempo, ma le donne devono approfittare dei loro anni migliori per lavorare nel cinema.

Una frase che ha particolarmente colpito l'attrice, all'epoca solo agli inizi, e che una volta proseguita la carriera ha compreso quali pregiudizi vi erano tra quelle parole: "Questo è successo 20 anni fa, e mi sono resa conto di quei pessimi consigli - prosegue Stone - la maggior parte delle donne che ammiro in questo settore, hanno dimostrato che col passare del tempo, la vita e il lavoro diventano più interessanti e più appaganti".

Dopo Poor Things, si rinnova ancora la collaborazione tra Stone e Lanthimos: ci sono molti progetti in cantiere per l'attrice premio Oscar, tra cui il sequel di Crudelia!