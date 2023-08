Emma Stone è perseguitata da un fantasma 'familiare'

Nei giorni precedenti Yorgos Lanthimos si è espresso sul talento di Emma Stone, dato che l’attrice farà parte del suo prossimo film Povere Creature!. L’interprete protagonista di La La Land ha raccontato di essere perseguitata da un fantasma.

In un’intervista al The Late Show with David Letterman nel 2014, Emma stone ha rivelato che che il suo defunto nonno le lascia quarti di dollaro continuamente:

“C'è una lunga storia di famiglia con i quarti di dollaro, mio nonno lascia i quarti di dollaro. È semplicemente incredibile. È lui. È assolutamente lui!”

L'attrice non ha mai effettivamente conosciuto il nonno, ma è assolutamente convinta che sia lui a lasciare le monetine per tutti i membri della famiglia.



La carriera di Emma decolla nel 2007 con il suo primo ingaggio a Hollywood, quando ottiene il ruolo di Jules nella commedia adolescenziale Superbad. Il 2009 rappresenta per lei un anno cruciale, partecipando contemporaneamente a tre film, tra cui Ghosts of Girlfriends, Paper Man e Zombieland. Nel 2014, Stone ha lavorato in Magic in the Moonlight, e proprio in questa pellicola il suo personaggio parla con gli spiriti. Tuttavia, la star sostiene di aver avuto diverse occasioni di incontro con i fantasmi anche nella vita reale.

Il percorso della star di Hollywood, nonostante i particolari incontri, è stato sempre in crescendo. Difatti, Emma Stone ha promesso Scandalo nel suo prossimo film. Sembra proprio che Povere Creature! avrà al suo interno contenuti sessuali perversi e disturbanti. Anche voi siete in già in ansia per la prossima opera di Yorgos Lanthimos? Fatecelo sapere nei commenti.