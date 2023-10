Emma Stone parla di sesso e capre per il nuovo film di Yorgos Lanthimos, Bleat

L'attrice premio Oscar Emma Stone ha partecipato al New York Film Festival, un po' a sorpresa, per la première di Bleat, un cortometraggio non convenzionale di Yorgos Lanthimos. Stone e il regista greco hanno lavorato di recente insieme anche nel film Povere creature!, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia.

Tuttavia, lo sciopero degli attori non ha permesso all'attrice di parlare del film nel corso del tour promozionale. Grazie all'accordo provvisorio su Bleat, Emma Stone ha potuto parlare del cortometraggio all'Alice Tully Hall del Lincoln Center, urlando 'Vai SAG!' mentre saliva sul palco con il regista.



"È un cortometraggio di 30 minuti con una Q&A di uguale durata. Non lo faccio da un po'. Mi dispiace! Sono piuttosto nervosa" ha dichiarato l'attrice sul palco. Bleat è senza dialoghi e accompagnato da un ensemble di musica dal vivo e da composizioni eseguite da un coro al gran completo.



Ambientato su una piccola isola greca, Bleat racconta la storia di una giovane donna (Stone) in bilico tra la devastazione per la perdita del suo partner (Damien Bonnard) e un istinto animale per la vita. Il film, della durata di 30 minuti, approfondisce temi come la solitudine e la connessione. Morte, amore, desiderio e interazione umana e animale. Emma Stone ha parlato in questi termini di Lanthimos, scherzando sul fatto che i loro film spesso ritornano su temi come sesso, morte e... capre:"È come se non si fermasse, ogni giorno. Mi chiama e dice 'Capre, cosa ne pensi? La morte?'. E io dico 'Ok, ancora? L'abbiamo girato tre anni fa'. Realizzare un film muto è un sogno diventato realtà. Se non dovessi mai più parlare sarei entusiasta. E lo stesso vale per molte altre persone..."



Emma Stone ha ribadito il concetto nel corso del panel successivo:"Sono seria. È la cosa che preferisco non dover parlare. Vorrei spesso pensare che potremmo tagliare molte linee di dialogo perché penso che le persone possano dire molto di più senza parlare. Voglio dire, certo, a volte possono dirlo con le parole. Mi piace la lingua..."



