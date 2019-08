Ecco Emma Stone nei panni di Curdelia De Mon nella prima immagine di Cruella

La Disney sgancia una bomba dopo l'altra, in questo panel al D23 dedicato agli Studios interni alla compagnia, e dopo aver visto il nuovo poster di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e il banner di Maleficent: Signora del Male, ecco approdare online la prima immagine ufficiale di Emma Stone nei panni di Curdelia De Mon.

Il look è decisamente diverso da quello più invecchiato che si vede nel classico Disney, ma è tutto nella norma, essendo questo Cruella un prequel de La Carica dei 101, che stando agli ultimi dettagli trapelati sempre sul palco del D23 "sarà ambientato a Londra negli anni '70" e vedrà la Stone interpretare una Crudelia molto più "punck rock" rispetto a quella originale. È una sorta di studio del personaggio in giovane età.



Nel filmato di presentazione, si vede la Stone molto arrabbiata con un Dalmata, tanto da urlargli contro fino a sgolarsi. Nel cast di Cruella troveremo anche Emma Thompson, Paul Walter Hauser (I, Tonya), Joel Fry e Adam Basil, per un'uscita prevista nelle sale americane il 28 maggio 2021, il che significa che bisognerà attendere ancora molto prima di poter vedere un primo trailer ufficiale.



Cosa ne pensate? Vi piace il look della Stone nel film? Liberi di commentare.