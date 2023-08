Emma Stone e quell'ossessione di Ryan Gosling: 'Non può avere quei muscoli'

Ryan Gosling si merita i primi posti tra gli attori più affascinanti di Hollywood. Attualmente l'attore è al cinema con Barbie nel ruolo dell'ossigenato Ken con gli addominali sempre in vista. Gli stessi addominali che, secondo Emma Stone, lo stesso Gosling è molto fortunato ad avere malgrado la sua "ossessione".

Ma di cosa sta parlando l'attrice? Stone e Gosling hanno collaborato insieme sul set di La La Land e l'attrice ha raccontato un divertente aneddoto sull'ossessione del suo co-protagonista. Pare infatti che Ryan Gosling sia ossessionato dalle caramelle, e in particolare dalle Twizzlers, molto popolari negli Stati Uniti: "Ryan può mangiare più Twizzlers di chiunque - ha detto l'attrice nel corso di un'intervista a Vanity Fair - se le teneva in tasca, le regalava alle altre persone sul set. Ha mangiato caramelle tutto il tempo sul set di La La Land". A causa di questa sua abitudine decisamente calorica, pare che Emma Stone si sia chiesta più volte come l'attore sia riuscito a tenersi comunque in forma. Che una rigida dieta (ad eccezione per le Twizzlers) e un duro allenamento facciano miracoli?

La La Land, diretto da Damien Chazelle, vede la star di Barbie nei panni di un musicista jazz (a proposito sapevate che Ryan Gosling imparò molto velocemente a suonare il pianoforte per la sua parte in La La Land?) e Emma Stone nei panni di un'aspirante attrice in un musical di grandissimo successo tanto che La La Land ha ispirato persino un musical di Broadway!