Emma Stone, un nuovo insospettabile attore entra nel cast di Poor Things

Nuovo insospettabile ingresso nel cast di Poor Things, il nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos, adattamento del romanzo di Alasdair Gray. Protagonista della pellicola sarà il premio Oscar Emma Stone, alla seconda collaborazione con Lanthimos dopo il successo de La favorita, presentato qualche anno fa alla Mostra di Venezia.

Del cast farà parte anche il vincitore del Golden Globe Ramy Youssef. L'attore è in trattative finali con la produzione e il suo ruolo non è stato ancora annunciato. Poor Things racconta l'incredibile storia di Belle Baxter, una giovane donna riportata in vita da uno scienziato eccentrico ma brillante. Come raccontato da Deadline il mese scorso, anche Willem Dafoe è in trattative per recitare nel film.



Ramy Youssef ha vinto il premio come miglior attore in una serie tv commedia o musicale ai Golden Globe per lo show di Hulu, Ramy, da lui co-creato, scritto e diretto. Per lui anche altre nomination ai Globe e agli Emmy negli anni scorsi mentre quest'anno ha ricevuto la candidatura ai SAG Award.

Youssef ha recitato in show e film come Mr. Robot, Un papà da Oscar, Don't Worry e la comedy Proprio lui?.

Poche settimane fa Emma Stone è diventata mamma; l'attrice ha avuto il suo primo figlio dal marito, Dave McCary, mantenendo il più stretto riserbo sia sulla gravidanza e sia sulla nascita.

Emma Stone è diventata famosa in tutto il mondo grazie ai ruoli di Gwen Stacy nella saga di Amazing Spider-Man e soprattutto grazie al ruolo di Mia Dolan in La La Land.



Stone interpreta il celebre villain Disney Crudelia De Mon nel nuovo live action: scoprite il trailer di Crudelia, in arrivo nel 2021 su Disney+.