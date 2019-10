Emma Stone non può sentir parlare di una scena di Zombieland: Doppio Colpo

Il lavoro e la vita in generale, di tanto in tanto, ci costringono ad affrontare le nostre debolezze e le nostre paure: Emma Stone ne sa qualcosa, avendo seriamente rischiato di sentirsi male durante le riprese di una certa scena di Zombieland: Doppio Colpo.

Durante un'intervista con i protagonisti del film, infatti, la new entry Zoey Deutch ha parlato di una scena in cui avrebbe dovuto vomitare copiosamente e, contestualmente, dell'ossessione di Woody Harrelson per quel vomito a suo dire sempre troppo poco realistico.

"La roba di cui era composto il vomito era un miscuglio di farina d'avena, yogurt e un po' di granola per ottenere le parti più solide, ma Woody decise che non somigliava abbastanza al vomito, quindi aggiunsero del succo d'arancia ma non era ancora abbastanza, per cui [Woody] chiese di aggiungere anche del caffè. Alla fine stavo per vomitare davvero, perché avevo in bocca quest'insieme di caffè, succo d'arancia, granola e farina d'avena!" ha raccontato Deutch, le cui parole hanno trovato conferma nei suoi colleghi.

A farne le spese è stata la povera Emma Stone, appunto, che ha infatti interrotto la spiacevole conversazione spiegando di essere un tantino sensibile all'argomento: "Non mi piace per niente il vomito, non mi piace neanche sentirne la descrizione. Sono un po' emetofobica" si è scusata l'attrice.

L'esordio di Zombieland: Doppio Colpo negli Stati Uniti è stato comunque più che positivo, con il film di Ruben Fleischer che è riuscito a vincere la sfida con Maleficent 2. Ottimi riscontri anche da Rotten Tomatoes, che premia il film con un 79% di gradimento.