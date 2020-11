Emma Stone:"Mia madre mi mise in imbarazzo con Brad Pitt e Angelina Jolie ai Golden Globe"

Emma Stone è intervenuta al Tonight Show di Jimmy Fallon e ha ricordato la sua prima esperienza ai Golden Globe nel 2011. L'attrice premio Oscar ha ricordato l'imbarazzo che provò quella sera causata da sua madre, con la quale aveva deciso di condividere un'esperienza emozionante come quella vissuta tra le star di Hollywood.

Quell'anno Stone era candidata per la sua performance in Easy Girl, e durante la serata sua madre iniziò a conversare con Brad Pitt e Angelina Jolie, seduti accanto a loro durante la cerimonia.

"Sono andata lì al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills con mia madre. Era la prima volta che andavo ai Golden Globe. Era molto, molto, molto eccitante, quindi ho portato con me mia madre. Ci siamo sedute accanto ad Angelina Jolie e Brad Pitt e pensavamo 'Caspita, di tutte le persone a cui sedersi accanto, proprio loro!'. Poi mia madre non beve mai ma quella sera ha bevuto champagne, il che probabilmente non era l'idea migliore, ma si stava divertendo davvero tanto".



Il momento clou tuttavia è proprio la conversazione con Brad Pitt e Angelina Jolie:"Mia madre ha iniziato a chiedere ad Angelina Jolie cose tipo 'Hai figli?', ed io le dissi 'Devi essere fuori di testa!', perché in realtà lo sapeva perfettamente ma stava facendo conversazione. 'Quanti anni hanno? Quali sono i loro nomi?' ma, davvero, lei sapeva tutto! Loro però sono stati davvero gentili. Ci siamo divertiti molto ed è stata una serata molto divertente" conclude Stone.



Emma Stone ha compiuto 32 anni e vi abbiamo raccontato le sue performance migliori. Nelle ultime settimane si è parlato di una possibile gravidanza per Emma Stone dopo alcune foto circolate sul web.