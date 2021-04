Emma Stone diventa un manga: Disney annuncia l'adattamento di Crudelia

Emma Stone è pronta a conquistare lo schermo con Crudelia il nuovo live-action Disney ispirato al celebre villain de La Carica dei 101, ma non solo: arriverà anche in fumetteria in formato manga grazie all'adattamento in uscita quest'estate.

Come altri titoli Disney prima di questo, anche Crudelia di Craig Gillespie riceverà una trasposizione cartacea a fumetto, e la prima immagine promozionale ci fa già venir voglia che sia estate.

Sì, perché quest'oggi Viz Media ha annunciato su Twitter l'arrivo del manga di Crudelia, di cui possiamo vedere la copertina qui di seguito.

"Novità! Ecco la cover del nostro ultimo adattamento manga CRUELLA, ispirato dal nuovissimo live-action Disney. Il manga arriverà nell'estate 2021" si legge nel tweet di VizMedia che potete vedere anche in calce all'articolo.

Al momento è possibile trovare il prodotto solo su Amazon US dove è disponibile per il preordine, ma sicuramente in seguito verrà distribuito anche in altri paesi e in altre lingue.

La data d'uscita indicata da Amazon per Disney Cruella: The Manga: Black, White and Red, infatti, sembra essere il 3 agosto 2021, quindi probabilmente per allora sapremo qualcosa in più anche su una possibile versione in italiano.

Crudelia arriverà il 28 maggio in contemporanea al cinema e su Disney+ con Accesso VIP.