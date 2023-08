Emma Stone, il suo look unico in Poor Things è nato...per errore!

In molti non vedono l’ora di poter vedere il nuovo film di Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone, Povere Creature!, che porterà nelle sale una versione rivisitata di Frankenstein. Mentre il film si preannuncia di certo interessante, in un’intervista l’attrice ha rivelato come un particolare del suo aspetto sia stato più o meno casuale.

Dopo aver riportato che lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori ha colpito anche Povere Creature!, torniamo a parlare della nuova opera del regista greco per raccontare una curiosità che riguarda il look tenuto sul set da Emma Stone, protagonista della pellicola.

In un’intervista rilasciata a Total Film prima dell’inizio delle proteste la Stone ha spiegato come il colore dei suoi capelli non dovesse essere quello che ritroveremo nel film: “Ricordo di aver tinto i miei capelli troppo scuri e siamo dovuti andare avanti con quel colore”.

Sullo stesso argomento, anche il filmmaker aveva detto la sua: “C’era quest’idea che lei dovesse essere avanti rispetto ai tempi, una sorta di ribelle ma allo stesso tempo infantile e naturale. Quindi abbiamo pensato che fosse una grande idea far tingere i capelli di Emma di Scuro. Poi lei si è presentata con questo nero corvino e io ho pensato che andasse bene”.

Quindi Lanthimos ha concluso: “Era stupefacente con la sua pelle bianchissima”.

In attesa di poter finalmente vedere al cinema il nuovo film con Mark Ruffalo nel cast, vi lasciamo al trailer di Povere Creature! e al look di Emma Stone.