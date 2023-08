Emma Stone, il nuovo look alla Gwen Stacy fa impazzire i fan di Spider-Man

Emma Stone è, senza alcun dubbio, una delle attrici più amate degli ultimi anni. L'affetto dei fan è iniziato anche grazie alla sua interpretazione di Gwen Stacy nella saga di Spider-Man con protagonista Andrew Garfield. Di recente l'attrice ha fatto "impazzire" i fan per un cambio di look.

Mentre i film di The Amazing Spider-Man potrebbero arrivare su Disney+, dall'uscita di Spider-Man: No Way Home in moltissimi hanno coltivato la speranza che possa essere realizzato un terzo capitolo dei due film che vedono protagonista il Peter Parker di Andrew Garfield. Nonostante al momento ci siano ben poche speranze che questa pellicola possa essere realizzata in moltissimi bramerebbero di vedere Emma Stone nei panni di Gwen Stacey aka Spider Gwen.

Il personaggio è comparso per la prima volta sul grande schermo in versione animata come una dei protagonisti di Spider-Man Into the Spider-Verse. Diventata ancor più importante nel sequel, i fan sperano che un giorno Gwen possa essere presentata anche in live action. Il nuovo look di Emma Stone, pubblicato da una celebre parrucchiera delle star di Hollywood, ha fatto impazzire gli amanti del personaggio. Il taglio e il colore di capelli, infatti, richiama lo stile di Spider-Gwen confermando ai fan quanto l'attrice potrebbe essere perfetta nel ruolo dell'eroina.

Per scoprire qualcosa in più vi consigliamo la nostra recensione di Spider-Man Across the Spider-Verse. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!