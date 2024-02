Emma Stone e Lily Gladstone sono migliori amiche, le star raccontano la loro relazione

Nonostante siano rivali in prima linea nella stagione dei premi in corso a Hollywood, Emma Stone e Lily Gladstone hanno stretto una forte amicizia nel corso della lunga campagna promozionale dedicata ai riconoscimenti per i loro ultimi due lavori, Povere creature! di Yorgos Lanthimos e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese.

Emma Stone ha un pessimo rapporto con l'ansia e forse anche il legame con la collega può esserle stato di grande aiuto. A parlare della loro amicizia è stata Lily Gladstone a Vanity Fair, che ha svelato che entrambe sfoggiano sulle dita degli anelli che simboleggiano la loro amicizia:"Il mio anello Infinity Stones, Emma Stone ha lo stesso. Mi ha mandato questo ieri, e poi mi ha mandato una foto di lei che indossava lo stesso perché siamo diventate amiche strette in tutta questa fase. E questo è il nostro segno distintivo. Ci chiamiamo Infinity Stones".



Un nome che naturalmente gioca con il cognome delle star e che ha portato l'intervistatrice Katey Rich all'inevitabile domanda sulla possibilità di coinvolgere anche Sharon Stone:"Oh, ne stiamo parlando. Abbiamo grandi progetti" ha scherzato Gladstone.



Emma Stone e Lily Gladstone si sono spartite diversi premi in questi mesi: l'attrice di Killers of the Flower Moon ha vinto il Golden Globe per la miglior attrice in un film drammatico mentre la star di Povere creature! ha vinto il Golden Globe per la miglior attrice nella categoria musical o commedia così come il BAFTA e il Critics' per l'audace interpretazione di Bella Baxter nel film di Lanthimos.



"Ci sosteniamo così tanto l'un l'altra, ricevo tutti questi messaggi dolci da lei o ci sfoghiamo riguardo a certe cose. È un'amicizia molto dolce" ha ribadito Gladstone.