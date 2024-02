Emma Stone o Lily Gladstone: chi vincerà miglior attrice agli Oscar 2024?

Gli Oscar 2024 sembrano avere un vincitore certo in Oppenheimer, o quasi certo direbbero gli scaramantici, ma al contrario la categoria più combattuta e serrata è senza dubbio quella relativa alla miglior attrice protagonista.

In questa gara sono chiaramente emerse due possibili vincitrici della statuetta, ovvero Emma Stone e Lily Gladstone, protagoniste rispettivamente di Povere creature di Yorgos Lanthimos e di Killers of the flower moon di Martin Scorsese: pensate che, nelle scorse settimane, Emma Stone ha vinto il Critics Choice e il BAFTA Awards, Lily Gladstone ha vinto in queste ore ai SAG Awards e ai Golden Globes, addirittura, hanno vinto entrambe, grazie al fatto che quella competizione distingue film drammatici da film commedie.

Una battaglia tra 'Stones', come hanno notato in molti vista l'assonanza tra i due cognomi, e certamente l'effetto del loro scontro farebbe pensare alla durezza di due pietre scagliate l'una contro l'altra: i SAG Awards erano l'ultima occasione per Lily Gladstone di 'rimanere in partita', e questa vittoria potrebbe ribaltare le sorti in suo favore, sebbene negli ultimi anni abbiamo assistito a ribaltamenti dell'ultimo secondo clamorosi: tutti ricorderete la vittoria postuma ai SAG Award di Chadwick Boseman per Ma Rainey, con l'Oscar andato successivamente ad Anthony Hopkins per The Father, o il SAG Award andato a Viola Davis sempre per Ma Rainey e l'Oscar assegnato invece a Frances McDormand per Nomadland; la stessa cosa era capitata qualche anno prima con SAG Award a Denzel Washington per Fences e l'Oscar a Casey Affleck per Manchester by the Sea, il SAG Award a Idris Elba per Beasts of No Nation e l'Oscar a Mark Rylance per Il ponte delle spie e ancora il SAG Award a Viola Davis per The Help e l'Oscar a Meryl Streep per The Iron Lady. Senza dimenticare che Emma Stone è la protagonista assoluta di Povere creature, mentre Lily Gladstone appare in meno di un terzo di Killers of the flower moon.

Insomma, la battaglia più incerta per gli Oscar 2024 continua: chi la spunterà tra Emma Stone e Lily Gladstone e soprattutto per chi fate il tifo? Ditecelo nei commenti.